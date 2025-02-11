Guatemala'da otobüs köprüden uçtu: 51 kişi öldü

AA & Ensonhaber
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da San Agustin Acasaguastlan kasabasından yola çıkan otobüsün Guatemala kentindeki Belize Köprüsü'nden düşerek vadiye yuvarlandığını belirtildi.
Bölge belediyesinin itfaiye teşkilatı üyesi Jose Santizo, yoğun çalışmaların ardından otobüsten 51 kişinin cesedini çıkarttıklarını duyurdu.
Basında yer alan bilgilere göre otobüsün içinde 75 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
İtfaiyeciler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otobüsün hurda yığınına döndüğü görüldü.
3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kaza nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etti.
Arevalo, "Belize Köprüsü'nde yaşanan trajedi, derin üzüntü duyduğum ulusal bir kederdir" ifadelerini kullandı.
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