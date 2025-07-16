Gündemde: İki resmi tatil kaldırılıyor

Fransa Başbakanı François Bayrou, ülkenin kamu borcunu azaltma hedefiyle 2026 bütçesi kapsamında iki resmi tatilin kaldırılmasını önerdi.

Bayrou'nun önerisi, hem kamu harcamalarının kısılmasını hem de savunma bütçesinin artırılmasını öngören daha geniş kapsamlı bir planın parçası olarak sunuldu.

Bayrou, kaldırılmasını önerdiği tatillerin Paskalya Pazartesisi ve 8 Mayıs olduğunu açıkladı.

8 Mayıs, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini simgeleyen önemli bir gün olarak anılıyor.

Bayrou, Mayıs ayındaki tatillerin "Gravyer peyniri gibi delik deşik" bir takvime yol açtığını belirtti; ancak farklı önerilere de açık olduğunu söyledi.

BORÇLAR SEBEP

Başbakan, Fransa'nın "borç altında ezilme tehlikesiyle karşı karşıya" olduğunu belirterek, "doğrunun anı" başlıklı kürsüde bir saatten uzun süren konuşmasında ülkenin bütçe açığını kontrol altına almak için alınması gereken cesur adımları sıraladı.

Bayrou'nun planı, 2026'da kamu harcamalarının dondurulmasını, varlıklı kesimlere tanınan vergi indirimlerinin kaldırılmasını ve memur sayısında azalmaya gidilmesini de içeriyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çağrısıyla savunma bütçesinin 2026'da 3,5 milyar euro, 2027'de ise 3 milyar euro artırılması öngörülüyor. Ancak iki tatilin kaldırılması önerisi kamuoyunun en çok dikkatini çeken başlık oldu.

Bayrou, Paskalya Pazartesisi'nin dini bir anlam taşımadığını ve tüm ulusun daha fazla üretip çalışması gerektiğini söyledi.