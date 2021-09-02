Güney Afrika, Afgan sığınmacı almayı reddetti

Gidecek yer arayan Afgan göçmenler konusunda tavrını belli eden Güney Afrika, daha fazla sığınmacı ağırlamayacağını duyurdu.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden sonra binlerce Afgan ülkeden ayrılıyor.

Geçen hafta Uganda, ABD'ye kalıcı olarak yerleştirilmeden önce geçici olarak barınacak 51 Afganistanlı mülteciyi kabul etti. Toplam sayının 2 bin olması bekleniyor.

AFGAN GÖÇMENLERE KAPIYI KAPATTILAR

Güney Afrika ise yaptığı açıklamayla Afgan göçmenlere kapıyı kapattı. Halihazırda önemli sayıda mültecinin ağırlandığı hatırlatıldı.

Uluslararası İlişkiler Bakanlığı, şu anda Pakistan'da bulunan mültecileri barındırma talebini yerine getiremeyeceğini vurguladı.

"PAKİSTAN'DA KALSINLAR"

Afgan sığınmacıların ilk varış ülkeleri olan Pakistan'da kalmalarının en doğru yol olduğu kaydedildi.