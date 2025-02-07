Güney Afrika, gelecek 3 yılda altyapıya 51 milyar dolar harcayacak

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yıllık ulusa sesleniş konuşmasında (SONA), Güney Afrika'nın kısa ve orta vadeli politika planlarını açıkladı.

51 MİLYAR DOLARLIK ALTYAPI YATIRIMI

Hükümetin, gelecek 3 yıl için su, ulaşım, sağlık ve enerji alanındaki altyapı çalışmalarına 51 milyar dolar fon sağlayacağını belirten Ramaphosa, buna kamu iktisadi kuruluşlarının yapacağı 20 milyar dolarlık yatırımın dahil olduğunu söyledi.

İSTİHDAM VE YOKSULLUKLA MÜCADELE

Ramaphosa, istihdam yaratma ve yoksulluğu azaltmanın hükümetin stratejik önceliği olduğunu, bunun için siyahi küçük işletme sahiplerine gelecek 5 senede yıllık 1 milyar doların üzerinde finansal destek sağlanacağını ifade etti.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM ARTIYOR

Geçen yıllarda derin bir elektrik krizinin yaşandığı Güney Afrika'da, Mart 2024'ten itibaren 300 günden uzun süre elektrik kesintisi olmadığına dikkati çeken Ramaphosa, "Şebekeye daha fazla yenilenebilir enerji bağlamak için iletim şebekemize özel sektör yatırımı seferber edeceğiz." dedi.

Her yıl Ulusal Meclisin açılışı öncesinde cumhurbaşkanının ülkenin gelecek planlarını açıkladığı ulusa sesleniş konuşması olan SONA, devletin tüm organlarından üst düzey görevlilerin ve ülkede görevli büyükelçilerin katılımıyla yapılıyor.