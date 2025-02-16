Güney Afrika'da eşcinsel olduğunu açıklayan imam öldürüldü

Haber Merkezi

Güney Afrika'da, eşcinsel olduğunu açıklayan ve "dünyanın ilk eşcinsel imamı" olarak reklamı yapılan Muhsin Hendricks, camisinin kapısında vurularak öldürüldü.

Hendricks'in camisini eşcinseller için bir merkez haline getirmeye çalıştığı biliniyor.

Güney Afrika polisi, Hendricks’in öldürülmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, imama, camiden çıkarken yolunu kesen bir araçtan inen iki kimliği belirsiz kişinin ateş açtığını belirtti.

HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganlar olayın ardından kaçarken, Hendricks olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin nedeni ise henüz belirlenemedi.

DÜNYANIN İLK EŞCİNSEL İMAMI MUHSİN HENDRICKS

1996 yılında eşcinsel olduğunu açıklayan Hendricks, Müslüman topluluğunda gördüğü tepkilere rağmen kimliğini saklamamış ve eşcinsellerle toplantılar düzenlemişti.

2011'de camide imamlık yapmaya başladı ve toplumsal tepkilere rağmen bu görevini sürdürdü.

"VAR OLMA İHTİYACIM ÖLÜM KORKUSUNDAN BÜYÜK"

Hendricks, geçmişte kendisine yönelik tehditler üzerine, hiçbir zaman saldırılardan korkmadığını ve "var olma ihtiyacım, ölme korkusundan daha büyük" olduğunu belirtmişti.