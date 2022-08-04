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- Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi
Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi
Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (SAHPRA), bir vatandaşın Kovid-19 aşısıyla bağlantılı Guillain-Barre sendromundan hayatını kaybettiğini bildirdi.
- 04.08.2022 - 16:25
- Güncelleme : 04.08.2022 - 16:43
Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'dan (SAHPRA) açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Aşıdan ölüm gerçekleşti
Johnson&Johnson Kovid-19 aşısı uygulanan bir kişinin, aşılanmanın hemen ardından Guillain-Barre sendromuna bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 aşısına bağlı olarak gelişen bu sendromun çok nadir görüldüğü ifade edildi.
Hasta bilgilerinin korunması nedeniyle vakayla alakalı daha fazla bilgi paylaşımında bulunulmayacağı kaydedildi.
Ülkede Kovid-19 aşısı bağlantılı ilk ölüm
Vaka, "ülkede resmi olarak Kovid-19 aşısı bağlantılı ilk ölüm" olarak kayıtlara geçti.
AA'nın haberine göre, Güney Afrika'da şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon doz Johnson&Johnson aşısı uygulandı.