Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi

Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (SAHPRA), bir vatandaşın Kovid-19 aşısıyla bağlantılı Guillain-Barre sendromundan hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'dan (SAHPRA) açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Aşıdan ölüm gerçekleşti

Johnson&Johnson Kovid-19 aşısı uygulanan bir kişinin, aşılanmanın hemen ardından Guillain-Barre sendromuna bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 aşısına bağlı olarak gelişen bu sendromun çok nadir görüldüğü ifade edildi.

Hasta bilgilerinin korunması nedeniyle vakayla alakalı daha fazla bilgi paylaşımında bulunulmayacağı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 aşısı bağlantılı ilk ölüm

Vaka, "ülkede resmi olarak Kovid-19 aşısı bağlantılı ilk ölüm" olarak kayıtlara geçti.

AA'nın haberine göre, Güney Afrika'da şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon doz Johnson&Johnson aşısı uygulandı.