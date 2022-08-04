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    Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi

    Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (SAHPRA), bir vatandaşın Kovid-19 aşısıyla bağlantılı Guillain-Barre sendromundan hayatını kaybettiğini bildirdi.
    • 04.08.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:43
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    Güney Afrika'da Kovid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi

    Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'dan (SAHPRA) açıklama yapıldı.

    Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Aşıdan ölüm gerçekleşti

    Johnson&Johnson Kovid-19 aşısı uygulanan bir kişinin, aşılanmanın hemen ardından Guillain-Barre sendromuna bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtildi.

    Açıklamada, Kovid-19 aşısına bağlı olarak gelişen bu sendromun çok nadir görüldüğü ifade edildi.

    Hasta bilgilerinin korunması nedeniyle vakayla alakalı daha fazla bilgi paylaşımında bulunulmayacağı kaydedildi.

    Ülkede Kovid-19 aşısı bağlantılı ilk ölüm

    Vaka, "ülkede resmi olarak Kovid-19 aşısı bağlantılı ilk ölüm" olarak kayıtlara geçti.

    AA'nın haberine göre, Güney Afrika'da şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon doz Johnson&Johnson aşısı uygulandı.

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