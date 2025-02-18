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Haber Merkezi

Güney Afrika'da, eşcinsel olduğunu açıklayan ve "dünyanın ilk eşcinsel imamı" olarak reklamı yapılan Muhsin Hendricks, camisinin kapısında vurularak öldürülmüştü.

Camide eşcinsel çiftler arasında "sözde" nikah kıyan eşcinsel imamın camiden çıktığı sırada önünü bir araç kesti.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, araçtan inen şahıslar, Hendricks'e ateş açtı.

İmam olay yerine öldü.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Cinayete ilişkin soruşturma sürerken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, aracına binip evine gitmeye çalışan Hendricks'in önü arabalı şahıslarca kesiliyor.

Hendricks kaçmaya çalışırken araçtan inen şüphelilerden biri, otomobile yaklaşıp imamı vuruyor ve olay yerinden kaçıyor.