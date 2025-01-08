Güney Afrika'da trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti

AA & Ensonhaber

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinin Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Ndabezinhle Sibiya, Van Reenen Geçidi'ndeki kara yolu üzerinde gerçekleşen kazada kamyon, minibüs ve otomobilin çarpıştığını belirtti.

Sibiya, kazada 5'i çocuk 18 kişinin öldüğünü ifade etti.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARI ETKİLEDİ

Kara Yolu Trafik Yönetim Şirketi'nden yapılan açıklamada bölgede görülen yoğun sis ve kötü hava koşullarının kazada etkili olduğu kaydedildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde kamyon sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.