Güney Afrika'nın ilk Türk pilotu Rüştü Atala'nın oğlu Ahmet Atala vefat etti

İslam'ı öğretmek için 1863'te Güney Afrika'ya gönderilen ilk Türk kökenli Müslüman pilotu Ebubekir Rüştü Efendi'nin oğlu olan Ahmet Kemal Atala, son yolculuğuna uğurlandı.

Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin soyundan gelen ülkenin ilk Türk kökenli Müslüman pilotu Ebubekir Rüştü Efendi'nin oğlu olan Ahmet Kemal Atala, 1863'te İslam'ı öğretmek için Güney Afrika'ya gönderilmişti.

Atala'nın oğlu Ahmet Kemal Atala, koronavirüs kaynaklı organ yetmezliğinden 23 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Atala'nın naaşı Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki West Park Mezarlığı içinde bulunan Müslüman mezarları bölümünde toprağa verildi.

2020 YILINDA TÜRK VATANDAŞLIĞINA KABUL EDİLDİ

Cenazeye koronavirüs tedbirleri nedeniyle aile fertlerinin dışında sınırlı sayıda kişi katılabildi.

Ahmet Kemal Atala'nın oğlu Rüştü Güven Atala, babasının hayat dolu bir aile insanı olduğunu belirterek "O, çevresindeki insanları daima gözeten, onlara rahatlık sağlamaya gayret eden bir insandı." dedi.

Oğul Atala, 2020 yılında Türk vatandaşlığına kabul edilen babasının, Türkiye'yi ziyaret etmekten büyük heyecan duyduğunu ifade ederek, "Babam bu ziyareti sırasında bana ve eşime kendisini gerçekten evinde gibi hissettiğini söylemişti. Bu onun hayatındaki en harika deneyimdi." ifadesini kullandı.

''GÜNEY AFRİKA VE TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR AİLE''

Cenazeye katılan Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma Görevlisi ve aynı zamanda "Güney Afrika'da Osmanlı İzleri" kitabının yazarı Dr. Halim Gençoğlu da Ebubekir Efendi soyundan gelen Atala ailesinin, Güney Afrika ve Türkiye açısından önemli bir aile olduğuna vurgu yaptı.

Gençoğlu, ailenin Ebubekir Rüştü Atala ve Fuat Atala gibi Kutul Amare ve Çanakkale savaşlarında, Britanya ordularına karşı çarpışmış olduğuna dikkati çekerek, 80 yaşında vefat eden Ahmet Kemal Atala'nın da ailenin en yaşlı üyesi olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE MİNNETTARDI

Atala'nın bazı aile fertleriyle birlikte öz memleketi olarak gördüğü Türkiye'ye yerleşme planını gerçekleştiremeden vefat ettiğini belirten Gençoğlu, merhumun Türkiye'ye ve Türk hükümetine minnettar bir şekilde hayata gözlerini yumduğunu ifade etti.

AHMET KEMAL ATALA

15 Aralık 1941'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Pretorya kentinde dünyaya geldi.

Bugün ülkenin en büyük kenti olan Johannesburg'daki bir Alman okulundan mezun olan Atala, emekliliğine kadar kendi sigorta şirketini yönetti.

Atala, 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilmişti.