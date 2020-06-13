Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde koronadan sonra AIDS alarmı

Rum Kesimi yetkilisi, geçen yıla ilişkin verilerde daha yüksek artış beklentisinde olduklarını söyledi.

Güney Kıbrıs'ta, koronavirüsün ardından şimdi de HIV (AIDS) korkusu baş gösterdi.

Salgın sonrasında HIV (AIDS) vakalarında rekor artış yaşandığı duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Güney Kıbrıs Rum Kesimi AIDS Destek Hareketi Basın Sorumlusu Hristos Krasidis, 1986’dan 2018’e kadar 1226 HIV pozitif vaka saptandığını bildirdi. Krasidis, bu kişilerin takip altında bulunduğunu belirtti.

2019 VERİLERİNDE YÜKSEK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Özellikle 2018'de 78 pozitif vaka saptandığını, pozitif vaka sayısının 2017’de 85, 2016 ve 2015’te 80 olduğunu ifade eden Krasidis, "2019 verilerinde de artış olduğunu biliyoruz ve bu artışın 2018’den çok daha yüksek olması bekleniyor." diye konuştu.