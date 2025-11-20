Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde terör örgütü EOKA'nın müzesi açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rumlardan gerginliği tırmandıracak yeni adım...

Rum basınında yer alan haberlere göre, Hristodulidis, Baf kentine bağlı Hloraka'da EOKA'nın 1955-1959 dönemine ait faaliyetlerinin yer aldığı "Özgürlük Müzesi"nin açılışına katıldı.

ÖZGÜRLÜKLERİNİ TERÖR ÖRGÜTÜNE BORÇLU OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Açılışta konuşan GKRY Lideri Hristodulidis, özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz." ifadesini kullandı.

Terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin ve belgelerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin, örgütün kurucusu Yeoryos Grivas'ın ilk saklandığı yerlerden biri olduğu belirtildi.

ANA MUHALEFET PARTİSİ AKEL AÇILIŞA TEPKİLİ

GKRY'de ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisinden (AKEL) yapılan açıklamada, Rum lider Nikos Hristodulidis'in EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışını yapmasına tepki gösterilerek, "Bu açılış tarihi çarpıtma, gerçeği saptırma, hainleri ve ihaneti kahramanlaştırma çabasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Hristodulidis'in EOKA lideri Grivas anısına bir müzenin açılışına katılmasının, Kıbrıs tarihine, demokrasisine ve halkına hakaret niteliği taşıdığı" belirtilerek, AKEL'in, yarım asırdır devam eden tarihi çarpıtma, gerçeği saptırma, hainleri ve ihaneti kahramanlaştırma operasyonuna asla taviz vermeyeceği vurgulandı.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in öğrencilerin müzeyi gezmelerine yönelik tavsiyesinin de eleştirildiği açıklamada, "Bu, yeni neslin bilincini hedef alan gerçek ideolojik amaçları ortaya koymaktadır." ifadesine yer verildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ EOKA'NIN KANLI GEÇMİŞİ

Terör örgütü EOKA, Rum kökenli Yunan subay Grivas tarafından Kıbrıs'taki İngiliz yönetimine son vermek ve Ada'nın Yunanistan ile birleşmesini sağlamak için askeri bir harekat düzenlemek amacıyla 1950'lerin ortasına doğru kuruldu.

Kıbrıs'ta İngiliz idaresinin son bularak "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulması ile birlikte Türkleri yeni kurulan devletten atmak için sayısız toplu katliamlara kalkışan terör örgütü EOKA, kendi görüşlerini benimsemeyen Rumları da katletti.