Güney Kıbrıs'ta Türkleri hedef alan yeni terör örgütü kuruldu

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Güney Kıbrıs'ta, Türkiye'ye karşı mücadele etmeyi hedefleyen yeni bir terör örgütü kuruldu.

"Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi" adını taşıyan örgüt, Twitter (X) hesabında yaptığı paylaşımlarda, Yunanlıların Türklere karşı başkaldırısını simgeleyen "Ateş ve Balta" figürlerini sembol olarak kullandı.

ÖRGÜTÜN KURULUŞUNU İLAN ETTİLER

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde arabaların sileceklerine ilk bildirilerini iliştiren ve kapı altlarından evlere atan örgüt, kavşaklara panolar, duvarlara afişler asarak, kuruluşunu ilan etti.

"VATANIMIZIN YARISI İŞGALCİ TÜRK ÇİZMELERİ ALTINDA KALMIŞTIR"

Rum terör örgütü yayınladığı bildirilerde şu ifadeleri kullandı:

“En büyük sorunumuz olan Türk işgalinin barışçıl çözümü için 50 yıl sabırla bekledik. Ne yazık ki tüm çabalar başarısızlıkla sonuçlanmış, vatanımızın yarısı işgalci Türk çizmeleri altında kalmıştır. İşte bu nedenle fraksiyonumuz bugünden itibaren Türk işgaline karşı uzun vadeli bir kurtuluş mücadelesi başlatmıştır. Vatanımızı ve esaret altındaki topraklarımızı kurtarmak için bütün gücümüzle, bütün imkânlarımızla savaşacağız."

TÜRKİYE KARŞITI PROPAGANDALAR

Terör örgütü, Kıbrıs topraklarının Türkiye tarafından "işgal edildiği" yönünde propaganda yaparak kendilerine destekçi bulmaya çalışıyor.

Türkiye karşıtı söylemlerini propagandalarının merkezine oturtan terör örgütü, ilk olarak Temmuz 2024'te adını duyurmuştu.

ABD-RUM KESİMİ İLİŞKİLERİ

ABD, 2022'nin Eylül ayında Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırmıştı.

1987'den beri uygulanan ambargonun kaldırılmasıyla iki taraf arasında askeri işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

YENİ ÜS İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Uydu görüntüleri ve fotoğraflarda ABD ordusunun Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki askeri üslere ek olarak yeni üsler kurduğu da görüldü.

Büyük gemilerin yanaşmasına uygun olmayan Evangelos Floradis Üssü de ABD'ye açıldı.

Küçük Evangelis Florakis Deniz Üssü'ne ise helikopter pisti inşa ediliyor.

YIĞINAK YAPTILAR

Yunanistan'daki üslerini de genişleten ABD, Türkiye'nin Edirne sınırına 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç üssüne 400'den fazla tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapmıştı.

CASUS UÇAKLAR 75 KM MESAFEDE

Üslerde helikopter ve casus uçaklar yer alıyor. Larnaka Hava Üssü'nde CH-47 Chino- ok, C-130 nakliye uçağı ve Bell UH-1 nakliye helikopterleri bulunuyor.

İşte örgütün X hesabındaki bazı paylaşımlar: