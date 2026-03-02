Lübnan Başbakanı, kabineyi acil toplantıya çağırdı

İsrail'in başta başkent Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, kabineyi acil toplantıya çağırdı.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, kabinesini sabah 8'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda acil toplantıya çağırdı.
Toplantıda gece saatlerinden bu yana yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi.
BAŞKENT BEYRUT'TA PATLAMA SESLERİ
İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.
Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunularak bölge sakinlerinden evlerini terk etmeleri istenmişti.
