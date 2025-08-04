Güney Kore, Kuzey Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini kaldırdı

Güney Kore, Kuzey Kore ile yaşanan askeri gerilimi azaltma çabaları kapsamında sınır hattındaki propaganda hoparlörlerini kaldırmaya başladı. Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu adımın bölgedeki tansiyonu düşürmeyi hedeflediği vurgulanarak, “Ordu teyakkuz halini sürdürürken, Koreler arasındaki gerilimi hafifletebilecek pratik bir önlemdir” denildi.

KUZEY KORE'NİN "ÇÖP BALONLARI"NA KARŞI KULLANILDI

2016’daki Kuzey Kore’nin dördüncü nükleer denemesinin ardından, Güney Kore sınır bölgesine dev hoparlörler yerleştirerek Kuzey Korelilere yönelik aralıklı propaganda yayınları yapmaya başlamıştı. Pyongyang’ın sınırdan çöp taşıyan balonlar göndermesine karşılık, Seul yönetimi, altı yıl aradan sonra geçen yıl haziranda hoparlör yayınlarını yeniden başlatmıştı. Ancak Kuzey Kore’nin misilleme olarak bu tür balonların sayısını artırması iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, 4 Haziran’da göreve geldikten kısa süre sonra, 11 Haziran’da Kuzey Kore sınırındaki propaganda yayınlarını durdurma talimatı verdi.