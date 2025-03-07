Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol'un tutukluluk kararı iptal edildi

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te hükümetin işleyişinin engellendiğini öne sürerek sıkıyönetim ilan etti.

Ancak parlamento ve halktan gelen sert tepkiler üzerine altı saat içinde geri çekmek zorunda kalmıştı.

14 Aralık’ta Ulusal Meclis, Yoon’u görevden almak için gerekli çoğunluğu sağladı ve süreci başlattı.

Yetkileri elinden alınan Yoon’un yerine Başbakan Han Duck-soo, geçici olarak devlet başkanlığı görevine geçti.

TUTUKLANDI

Yoon, 18, 25 ve 29 Aralık tarihlerinde Yüksek Düzeyli Yetkililer için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından ifade vermeye çağrıldı, ancak bu çağrılara uymadı.

31 Aralık 2024'te, Seul Batı Bölge Mahkemesi, Yoon hakkında görevini kötüye kullanma ve 2024 Güney Kore sıkıyönetim kriziyle ilgili olarak tutuklama emri çıkardı.

GÖREVDEYKEN TUTUKLANAN İLK BAŞKAN

Yoon, destekçileriyle birlikte başkanlık konutunda barikat kurarak tutuklanmaya direndi.

15 Ocak 2025'te, polis ve CIO tarafından tutuklanarak, Güney Kore tarihinde görevdeyken tutuklanan ilk devlet başkanı oldu.

Yoon, 26 Ocak 2025'te isyanın elebaşısı olmakla suçlanarak resmen iddianameye dahil edildi.

TUTUKLULUK KARARI İPTAL EDİLDİ

Yonhap Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Yoon’un davasına bakan mahkeme, azil başkanın tutukluluk emrini iptal etti.

Davasında tutuksuz olarak yargılanmaya devam edecek Yoon, bugün sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

"GÜNEY KORE'DE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ HALA AYAKTA"

Seul Merkez Bölge Mahkemesi sözcüsüne konuyla ilgili açıklama yapmazken, Yoon’un avukatları, tutuklama kararının usule aykırı olduğunu savunmuştu.

YTN televizyonuna konuşan Yoon’un hukuk ekibi, "Güney Kore’de hukukun üstünlüğü hala ayakta" ifadelerini kullandı.