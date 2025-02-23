Güney Kore, nüfusun azalması nedeniyle 49 okulu kapatıyor

DHA
Güney Kore'de, nüfus azalması nedeniyle yıl sonuna kadar 49 okulun kapanacağı duyuruldu.
Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğrenci sayısının yetersiz kalması sebebiyle ülke genelinde farklı bölgelerde bulunan 49 okulun kapatılması kararlaştırıldı.
KIRSALDAKİ OKULLAR ETKİLENECEK
Bu okulların büyük kısmı, ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsarken, özellikle kırsal alanlarda yer alan okulların etkileneceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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