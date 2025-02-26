Güney Kore’de bıçakla polise saldıran şahıs vuruldu

İHA

Güney Kore'de görev başındaki bir polis memuru, adeta cehennemi yaşadı.

Güney Kore’nin Gwangju kentinde görev yapan bir polis memuru, iki kadından gelen acil yardım çağrısı üzerine saat 03.10 dolaylarında Geumnamro bölgesindeki bir ara sokağa gitti.

Gwangju Dongbu Polis Karakolu'nda görevli bir memur, ismi açıklanmayan 51 yaşındaki bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

POLİS MEMURUNU BIÇAKLADI

Saldırgan, yanında sakladığı bıçakla polis memurunu vücudunun birçok yerinden bıçakladı.

Yaşanan arbedede polis memuru, silahını kullanarak saldırganı vurdu.

SALDIRGAN ÖLDÜ

Saldırganın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanırken, polis memurunun da boynu ve yüzündeki ciddi yaralanmalar nedeniyle ameliyat geçirdiği kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırganın polisin ilk olarak yaptığı sözlü uyarıları ve uyarı atışını dikkate almadığı açıklanırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.