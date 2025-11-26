Abone ol: Google News

Güney Kore’de eski Başbakan Han Duck-soo için 15 yıl hapis talebi

Güney Kore’de savcılık, eski Başbakan Han Duck-soo hakkında, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim girişimine destek verdiği iddiasıyla 15 yıl hapis cezası talep etti.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 16:23
Güney Kore’de Özel Savcı Cho Eun-suk'un ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında eski Başbakan Han Duck-soo için istenen 15 yıl hapis cezasını mahkemeye sundu.

ENGEL OLABİLECEKKEN GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ İDDİASI

Savcılar, Han'ın, sıkıyönetim girişimini engelleyebilecek tek yetkili isim olmasına rağmen görevini yerine getirmediğini, sıkıyönetim ilanı öncesi ve sonrasında attığı adımlarla girişime destek sunduğunu savundu.

Eski Başbakan Han hakkındaki hükmün 21 ya da 28 Ocak 2026'da açıklanması bekleniyor.

