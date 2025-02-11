Güney Kore'de ilkokulda bıçaklı saldırı: 8 yaşındaki çocuk öldü

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Güney Kore'den dünya kamuoyuna şaşırtan bir olay yansıdı.

Ülkede Daejeon kentinde bir ilkokulda 40 yaşlarda bir kadın öğretmen, 8 yaşındaki kız öğrencisini bıçakladı.

Küçük çocuğun ölmesiyle birlikte yaşanan olay tüm ülkeyi şoke etti.

40'LI YAŞLARDAKİ KADIN ÖĞRETMEN DEHŞETİ YAŞATTI

Okul binasının ikinci katında bıçak yaralarıyla bulunan öğrenci, hastanede hayatını kaybetti.

Daejeon Milli Eğitim Bakanlığı, saldırgan öğretmenin 9 Aralık'ta depresyon nedeniyle 6 aylık izin talebinde bulunduğunu ancak doktorların kendisini çalışabilir olarak değerlendirmesinin ardından okula döndüğünü söyledi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Reuters'ın aktardığına göre; öğretmenin saldırıdan önce de şiddet içeren davranışlarda bulunduğu, başka bir öğretmeni de başından yaraladığı belirtildi.

Son olarak Güney Kore'nin geçici cumhurbaşkanı Choi Sang-mok, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdiğini belirtirken, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.