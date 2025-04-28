Güney Kore'de liseye bıçaklı saldırı

DHA

Güney Kore'de dehşet anları....

Ülkenin Cheongju kentinde bulunan bir lisede özel eğitim gören öğrenci, okulda bıçaklı saldırı düzenledi.

Bıçağı okula nasıl soktuğu bilinmeyen 18 yaşındaki öğrenci, çok sayıda kişiyi bıçakladı.

6 YARALI

Saldırıda aralarında okul müdürü ve öğretmenlerin de olduğu 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, sağlık durumu kritik olan herhangi bir yaralı olmadığını belirtti.

OKUL GÖREVLİLERİ SORGUYA ALINDI

Şüphelinin ise polise yakalanmamak için yakınlardaki bir su deposuna atladığı öğrenildi.

Şahsın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Güney Kore İl Eğitim Ofisi, okulda bir acil durum toplantısı yapıldığını ve polisin okuldaki görevlileri sorguya aldığı kaydedildi.