AA

Güney Kore'de geçtiğimiz aylarda hareketli dakikalar yaşandı..

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sonrası Yoon'un avukatları karara itiraz etti.

Güney Kore mahkemesinden beklenen yanıt geldi.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Yonhap'ın haberine göre, mahkeme, dün Yoon'un avukatları tarafından sunulan gözaltı kararına itiraz dilekçesini değerlendirdi.

Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon'un avukatlarının itirazını reddeden mahkeme, gözaltının devamına karar verdi.

Yoon'un Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından gözaltına alınmasının hukuk sistemine aykırı olduğunu savunan avukatlar, soruşturmanın Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

NE OLMUŞTU

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u dün sabah devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra CIO'nun başkent Seul'ün güneyinde yer alan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

YOON HAKKINDA SORUŞTURMA

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Soruşturmacıların, tutuklama amacıyla mahkemeye başvurmadan önce Yoon'u gözaltında tutmak için 48 saat süresi bulunuyor.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.