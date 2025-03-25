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İHA

Güney Kore’nin başkenti Seul, facia gibi bir kazaya sahne oldu...

Gangdong semtindeki bir otoyolda dün akşam saat 18.28’de çöküntü meydana geldi.

MOTOSİKLET ÇUKURA DÜŞTÜ

Olayın ardından 20 metre çapında ve 30 metre derinliğinde dev bir çukur oluşurken, hareket halindeki bir motosiklet çukura düştü.

Bölgeden geçen bir otomobil ise çukura düşmekten son anda kurtuldu.

ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi gönderildi.

1 KAYIP, 1 YARALI

Çukura düşmekten son anda kurtulan aracın kadın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsünü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SU BORUSU PATLAMASI SEBEP OLDU

İlk belirlemelere göre, otoyolda meydana gelen çöküntüye su borusu patlamasının yol açtığı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili yetkililer tarafından detaylı soruşturma başlatıldı.