Güney Kore'de şantiyede yangın çıktı: 25 ölü
Gyeonggi bölgesindeki bir antrepo şantiyesinde meydana gelen patlama büyük yıkıma yol açtı.
- DHA
- 29.04.2020 - 14:31
Güney Kore'de yangın faciası yaşandı.
Gyeonggi bölgesindeki bir lojistik deposunun şantiyesinde yerel saatle 13.30'da üretan adlı kimyasal bir maddenin patlaması sonucu yangın çıktı.
Yangında 25 işçi hayatını kaybederken, en az 7 işçi de yaralandı. Alevlerin hızla yayıldığı için işçilerin kaçamadıkları belirtiliyor.
SON İŞÇİ KURTARILANA KADAR MÜCADELE TALİMATI
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, son işçi kurtarılana kadar tüm çabanın gösterilmesi için talimat verdi.
Moon Jae-in, "Ölü ve yaralı insanların durumu ailelerine olabildiğince çabuk açıklamak ve mağdurları desteklemek için her türlü çabayı göstermek istiyorum" açıklamasını yaptı.
Güney Kore'de şantiyede yangın çıktı: 25 ölü VİDEO