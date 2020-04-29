Gyeonggi bölgesindeki bir antrepo şantiyesinde meydana gelen patlama büyük yıkıma yol açtı.

Güney Kore'de yangın faciası yaşandı.

Gyeonggi bölgesindeki bir lojistik deposunun şantiyesinde yerel saatle 13.30'da üretan adlı kimyasal bir maddenin patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangında 25 işçi hayatını kaybederken, en az 7 işçi de yaralandı. Alevlerin hızla yayıldığı için işçilerin kaçamadıkları belirtiliyor.

SON İŞÇİ KURTARILANA KADAR MÜCADELE TALİMATI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, son işçi kurtarılana kadar tüm çabanın gösterilmesi için talimat verdi.

Moon Jae-in, "Ölü ve yaralı insanların durumu ailelerine olabildiğince çabuk açıklamak ve mağdurları desteklemek için her türlü çabayı göstermek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Güney Kore'de şantiyede yangın çıktı: 25 ölü VİDEO