Güney Kore’deki yerleşim bölgesine bombalar isabet etti: 7 yaralı

İHA

üney Kore’nin Gyeonggi eyaletinde korku dolu anlar yaşandı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine saat 10.00 dolaylarında havadan bombalar düştü

KİLİSE VE 6 BİNA HASAR GÖRDÜ

Meydana gelen şiddetli patlama sonucunda bölgedeki evlerde yaşayan 7 kişinin yaralandığı açıklanırken, 1 kilise ve 6 binanın hasar gördüğü belirtildi.

Olayın bölge yakınlarında düzenlenen bir askeri tatbikatla bağlantılı olabileceği kaydedilirken, detaylı soruşturma başlatıldı.

OLAYIN KAZA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın kaza sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığı belirtilerek, "Bugün saat 10.04 dolaylarında Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde atılan 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür" ifadeleri kullanıldı.

"Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denilen açıklamada, "Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız" ifadelerine yer verildi.

4'Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Yerel itfaiye yetkilileri ise, bombaların hedefi olan kırsal yerleşim bölgesindeki evlerde yaşayan 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, 1 kilise ile 6 binanın da hasar gördüğü aktarıldı.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde ise, yanlışlık sonucu bölgeye isabet eden serbest düşümlü bomba MK-82’nin etkili bir imha silahı olduğu belirtilerek, kazanın ucuz atlatıldığı yorumları yapıldı.