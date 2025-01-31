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Güney Kore'den Küba'ya ilk büyükelçi ataması

Güney Kore'den Küba'ya ilk büyükelçi ataması Yonhap'ın Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, Güney Kore'nin Küba'nın başkenti Havana'ya ilk kez büyükelçi atadığı bildirilirken, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Hükümetimiz, karşılıklı diplomatik misyonların kurulması dahil takip eden adımlarda Küba hükümetiyle aktif işbirliği içerisinde olacaktır" denildi.