Güney Kore'den Küba'ya ilk büyükelçi ataması

Çeşitli ülkelere büyükelçi atayan Güney Kore, Küba'nın başkenti Havana'ya da ilk kez büyükelçi atadı.
Güney Kore'nin bu adımına ilişkin bilgiler, Yonhap'ın Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde yer aldı.
BÜYÜKELÇİLİĞE DİPLOMAT OLARAK GÖREV ALAN LEE HO-YUL ATANDI
Açıklamada, Güney Kore'nin Meksiko Büyükelçiliğinde diplomat olarak görev yapan Lee Ho-yul'un, Havana Büyükelçisi olarak atandığı belirtildi.
Lee, Güney Kore'nin Küba'ya atadığı ilk büyükelçi oldu.
NE OLMUŞTU
Küba'nın 1949'da Güney Kore'yi tanımasına rağmen ikili ilişkiler, 1959 Küba devrimiyle gerginleşmişti.
İki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilerinin, 14 Şubat 2024'te nota değişimi yoluyla Güney Kore ile Küba arasında diplomatik ilişkiler kurduğu belirtilmişti.
"HÜKÜMETİMİZ, KÜBA HÜKÜMETİYLE AKTİF İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLACAKTIR"
Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümetimiz, karşılıklı diplomatik misyonların kurulması dahil takip eden adımlarda Küba hükümetiyle aktif işbirliği içerisinde olacaktır." ifadesi yer almıştı.
Dışişleri Bakanlığından 18 Ocak'ta yapılan açıklamada bu diplomatik ilişkilerin kurmasından yaklaşık bir yıl sonra Güney Kore'nin Havana Büyükelçiliğini açtığı duyurulmuştu.
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