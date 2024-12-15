Güney Kore'nin geçici Devlet Başkanı ile Joe Biden arasında görüşme

AA

Güney Kore'de siyasi kriz...

Güney Kore'de siyasi gerilim tırmanırken yaşanan son gelişmede, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasını öngören azil önergesi Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Bu kararın ardından geçici devlet başkanı görevini Han Duck-soo üstlendi.

ABD BAŞKANI İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Han Duck-soo, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Han'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kuzey Kore'nin oluşturduğu nükleer tehdit ve Moskova ile Pyongyang arasında derinleşen işbirliği gibi zorluklar karşısında ortak savunma duruşunun sağlamlaştırılmasının önemini vurgulayan Han, "Hükümetimiz diplomasi ve güvenlik politikalarımızı aksatmadan yürütecek ve Güney Kore-ABD ittifakının sarsılmadan sürdürülmesi ve geliştirilmesi için çaba sarf edecektir" ifadelerinde bulundu.

Han ayrıca, tüm devlet işlerinin anayasa ve yasalara uygun olarak yürütüleceğinin altını çizdi.

BIDEN'DAN İTTİFAK VURGUSU

Güney Kore demokrasisine olan güvenini dile getiren Biden ise, “sarsılmaz” ikili ittifakın sürdüğünü belirterek, şu sözleri sarf etti:



Güney Kore-ABD ittifakının yanı sıra Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için de Güney Kore ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini.

"BU İTTİFAK, SON YILLARDA MUAZZAM ADIMLAR ATMIŞTIR"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

ABD'nin Güney Kore'ye, vatandaşlarına, demokratik süreçlerine ve ülkede hukukun üstünlüğüne olan desteğini bir kez daha yinelediği” kaydedildi. ABD'nin Güney Kore ile olan ittifakına bağlılığının “sarsılmaz” olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu ittifak, son yıllarda muazzam adımlar atmıştır ve ABD daha fazla ilerleme kaydedilmesi için Güney Kore ile ortaklık yapmayı dört gözle beklemektedir. Karşılıklı çıkarlarımızı ve ortak değerlerimizi ilerletmek için Başkan Vekili Han Duck-soo ve Güney Kore hükümeti ile işbirliğini sürdürmeye hazırız.

NE OLMUŞTU

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un hukuksuz şekilde sıkıyönetim ilan ettiği gerekçesiyle görevden alınmasını öngören azil önergesinin Ulusal Meclis'te kabul edilmesinin ardından geçici devlet başkanı görevini üstlenmişti.