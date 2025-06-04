Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı seçildi

AA & Ensonhaber

Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu, yaptığı toplantının ardından, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung'un seçimi kazandığını duyurdu.

Resmi sonuçlara göre Lee, oyların yüzde 49,42'sini kazanırken iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin adayı Kim Moon-soo ise yüzde 41,15 oy aldı.

Seçimler devlet başkanının azli sebebiyle düzenlendiğinden yeni seçilen Devlet Başkanı Lee, geçiş süreci olmadan derhal görevine başladı.

YOON'UN AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclis'in bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.