Güney Sudan'da darbe iddiaları

AA

Güney Sudan darbe iddiaları ile çalkalanıyor...

Görgü tanıkları tarafından aktarılan bilgilere göre, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da dün akşam ağır silah seslerinin duyuldu.

Bu kapsamda, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in ekimde görevden aldığı İstihbarat Şefi Akol Koor Kuc'a yönelik "darbe girişimi" suçlamasıyla operasyon yapıldığı öne sürüldü.

SİLAH SESLERİ ÇOK UZUN SÜRMEDİ

Uçaksavar sesleri de duyduklarını aktaran tanıklar, silah seslerinin çok uzun sürmediğini ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Yerel basında yer alan haberlerde, hükümet güçlerinin, Cumhurbaşkanı Mayardit'in ekimde görevden aldığı İstihbarat Şefi Kuc'u "darbe girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle gözaltına almaya gittiği iddia edildi.

Ayrıca, Kuc ve ona bağlı unsurların ise direndiği ve iki taraf arasında çatışma çıktığı savunuldu.

ÜLKEDE İÇ SAVAŞ

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden alması sonrasında ülke iç savaşa sürüklendi.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında ara sıra şiddet olayları yaşanıyor.