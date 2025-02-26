Haber Merkezi

Güney Sudan'da başkent Juba'ya gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 10:30 sularında petrol sahalarının yakınına düştü.

Yetkililer, "Uçak havaalanından 500 metre uzakta düştü. Uçakta 21 kişi bulunuyordu. Şimdilik sadece bir kişi kurtuldu." açıklamasında bulundu.

"HÜKÜMET DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDE"

Soruşturma başlatılacağını duyuran Enformasyon Bakanı, "Eyalet hükümeti bu kaza nedeniyle derin bir üzüntü içinde" ifadelerini kullandı.

2011'de bağımsızlığını kazanan ve kronik bir ekonomik ve siyasi krizin pençesinde olan genç bir ülke olan Güney Sudan'da güvenilir bir ulaşım altyapısı bulunmuyor.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARI YAŞANIYOR

Uçak kazaları ise genellikle aşırı yükleme ve kötü hava koşullarına bağlanıyor.