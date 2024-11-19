Gürcistan Cumhurbaşkanı'ndan yeniden seçim çağrısı

DHA

Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin galip çıktığı parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler, başkent Tiflis'te gösteriler düzenlemişti.

Halkın büyük kesiminin de karşı çıktığı seçim için sokaklar adeta savaş alanına döndü.

İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin galip geldiği parlamento seçim sonuçlarını tanımadığını söyleyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sözlerini yineledi.

YENİDEN SEÇİM YAPILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Zurabişvili, seçim barajını geçen muhalefetle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin (Macaristan dışında) söz konusu seçimleri tanımadıklarını aktararak, ülkede kriz yaşandığını ve seçimlerin yeniden yapılmasının çözüm olacağını savundu.

Seçimlerin resmi olarak tanınmaması için Anayasa Mahkemesi’ne dava dilekçesini sunacağını aktaran Zurabişvili, muhalefetin sokaktaki protestosunun da devam etmesi gerektiğini kaydetti.