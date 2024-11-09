Gürcistan'da muhalefet partilerinden protesto yürüyüşü: Yeniden seçim istiyoruz

İHA

Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin sonuçlarını ilişkin düzenlenen protestolar devam ediyor.

Seçim sonucunu kabul etmeyen ve seçimde mevcut iktidar Gürcü Hayali Partisi'nin hile yaptığını iddia eden Batı yanlısı muhalefet partileri, seçimlerin yeniden düzenlenmesi talebiyle yürüyüş düzenledi.

"BU ÜLKE BİZİM, KİMSEYE VERMEYİZ"

Tiflis'teki Devlet Üniversitesi ve Marjanişvili Meydanı'ndan ellerinde Gürcistan ve Avrupa Birliği bayrakları ile yürüyen Birlik Ulusal Hareket Koalisyonu, Değişim İçin Koalisyon ve Güçlü Gürcistan Koalisyonu destekçileri “Yaşasın Gürcistan”, “Yeniden seçim istiyoruz”, “Nereye gidiyoruz? Avrupa'ya”, “Bu ülke bizim, kimseye vermeyiz” şeklinde sloganlar attı.

Yerel saatle 15.00'te başlayan protesto, Tiflis'in ana caddelerinde 19.00'a kadar ulaşımı kısıtladı.

"SAHİP OLDUĞUNUZ GÜCÜ TÜM DÜNYAYA BİR KEZ DAHA GÖSTERECEKSİNİZ"

Kahramanlar Meydanı'nda toplanan göstericilere konuşma yapan Birlik Ulusal Harekat Partisi'nin Genel Başkanı Tina Bokuçava, ülke için kritik bir zaman diliminde olduklarını kaydederek şöyle dedi:

“Sizlerden, özellikle de gençlerden rica ediyorum, şu an kritik bir an. Şimdi, İvanişvili'nin çaldığı iktidarı ve bizden, sizden çaldığı Avrupa geleceğini geri alabileceğimiz bir andır. Rus yasasına karşı ne kadar gücünüz olduğunu herkes hatırlıyor ve eminim ki, sahip olduğunuz gücü tüm dünyaya bir kez daha göstereceksiniz. Bu ülke sizindir. Tiflis'te Avrupa arzusunu tüm dünyaya duyuran gençlerin ülkesidir. Sizin ülkenizdir”

GÜRCİSTAN'DA MUHALEFET VE CUMHURBAŞKANI ZURABİŞVİLİ SEÇİMLERİ TANIMAMIŞTI

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan seçimleri, Merkezi Seçim Komisyonu'nun sonuçlarına göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 ile kazanmıştı.

Ancak muhalefet partileri seçim sonuçlarını tanımadıklarını, seçimlere hile karıştırıldığını ve parlamentoya girmeyeceklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de seçim sonuçlarını tanımadığını belirtmişti.