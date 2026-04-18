İsveç'te ağır suç işleyen çocuklar için hapis yaşı 13'e düşürülecek

Suça sürüklenen çocuklar tartışması bütün dünyaya yayıldı.

Birçok ülke gen yaşta suç işleyen bireylere verilen cezaların yetersizliği konusunda çalışmalara yöneldi.

Bu ülkelerden biri de Kuzey Avrupa'da yer alan İsveç oldu.

CEZAİ SORUMLULUK YAŞI 13'E DÜŞÜRÜLÜYOR

İsveç hükümeti uygulamakta ısrarcı olduğu yeni düzenlemeyle, 2 Ağustos’tan itibaren en az 4 yıl hapis cezası gerektiren suçları işleyen 13 yaşındaki çocuklar da hapis cezasına çarptırılabilecek.

Düzenleme kapsamında cinayet, cinayete teşebbüs, patlama ve tecavüz gibi suçlar yer alıyor.

15 YAŞ İÇİN YÜZDE 40, 13 YAŞ İÇİN YÜZDE 10

İsveç medyasında yer alan habere göre hükümet aynı zamanda 18 yaş altı için yeni bir ceza indirimi sistemi de öneriyor.

Buna göre, 15 yaşındakilere yetişkinlere verilen cezanın yüzde 40’ı, 13 yaşındakilere ise yüzde 10’u verilecek.

SON KARAR MAHKEMELERİN OLACAK

Ancak bu oranların bağlayıcı olmayacağı ve nihai kararın mahkemelerde verileceği belirtiliyor.

Hükümet, suç örgütleri arasındaki hesaplaşmalar kapsamında işlenen suçlar için cezaların artırılmasını içeren ek düzenlemeler üzerinde de çalışıyor.