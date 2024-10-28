Gürcistan'da seçim sonuçları protesto edildi

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Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin zaferini ilan etmesinin ardından halk, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin çağrısı ile muhalefet partilerinin öncülüğünde sokağa indi.

"YAŞASIN GÜRCİSTAN" SLOGANLARI

Seçimlerde hile yapıldığını öne süren binlerce gösterici, başkent Tiflis'te parlamento binası önünde toplanarak seçimlerin yenilenmesini talep etti.

Gösteriye yüzde 5 barajını aşarak parlamentoda temsil hakkı kazanan muhalefet liderleri de katıldı. Gürcistan devlet marşının çalınmasıyla başlayan gösteride, sık sık "Gürcistan, Gürcistan" ve "Yaşasın Gürcistan" sloganları atıldı.

"YEMİN EDERİM Kİ, SİZİNLE BİRLİKTE BU AVRUPA YOLUNDA SONUNA KADAR OLACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada iktidarı vatandaşların oylarını çalmakta itham etti.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, “Gürcistan bayrağı önünde yemin ederim ki, sizinle birlikte bu Avrupa yolunda sonuna kadar olacağım. Seçimlerde kaybetmediniz. Sizin oylarınızı çaldılar ve geleceğinizi de çalmaya çalıştılar, fakat buna kimsenin hakkı yok ve siz buna izin vermeyeceksiniz" dedi.

"SİZİNLE BİRLİKTE BU AVRUPA YOLUNDA SONUNA KADAR OLACAĞIM"

Zurabişvili şunları söyledi:

"Bu, Gürcistan'ın modern dönemde ilk kez özgürlük ve bağımsızlık ilan ettiği bayraktır. Bu bayrak, bugünkü bayrağımızın devamıdır ve her iki bayrak önünde yemin edebilirim ki sizinle birlikte bu Avrupa yolunda sonuna kadar olacağım ve o Avrupa'ya ulaşana kadar ki bu bizim gerçek arzumuz değil, gerçeğimiz, geleceğimizdir, başka hiçbir alternatifimiz yok ve gelecek nesillere bu ülke için başka hiçbir şey bırakmak istemiyoruz"

"YENİ SEÇİMLER GÜRCÜ HALKININ İRADESİNİ, SİZİN YAPTIĞINIZ AVRUPA SEÇİMİNİ YANSITMADIKÇA MEŞRU KABUL EDİLMEYECEKTİR"

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mikheil Saakaşvili'nin kurucusu olduğu Birleşmiş Ulusal Harekat Partisi Genel Başkanı Tina Bokuchava ise şu cümleleri kurdu:

"İvanişvili'nin sahte ve çalınmış seçimlerle kazandığı sandalyelerle parlamentoya sokmaya çalıştığı kişilerle bu parlamento meşru olmayacaktır. Yeni seçimler, uluslararası aktörler tarafından oluşturulacak güvenilir bir yönetim tarafından yapılmadıkça ve Gürcü halkının iradesini, sizin yaptığınız Avrupa seçimini yansıtmadıkça meşru kabul edilmeyecektir"

"SEÇİM BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ, AB'YE KATILMA ADAYI BİR ÜLKEDEN BEKLENEN STANDARTLARA UYGUN DEĞİLDİR"

Öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB) 13 ülkesi, Gürcistan'daki parlamento seçimlerine yönelik ortak açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şöyle dedi:

"Seçim bütünlüğünün ihlali, AB'ye katılma adayı bir ülkeden beklenen standartlara uygun değildir ve Gürcü halkının meşru Avrupa yönelimlerinin ihlali anlamına gelir. Hukukun üstünlüğünün korunması ve özgür ve adil seçimlerin yapılması, Gürcistan'ın AB'ye ilerleme yolunda kaydettiği herhangi bir ilerlemenin ayrılmaz bir parçasıdır. Gürcistan'a Macaristan Başbakanı Orban'ın zamansız ziyaretini eleştiriyoruz; kendisi AB adına konuşmamaktadır"

GÜRCİSTAN'DA SEÇİM SONUÇLARI VE MUHALEFETİN TEPKİSİ

Gürcistan'da dün ilk kez nispi temsil ve elektronik oylama ile yapılan seçimleri, Merkezi Seçim Komisyonunun sonuçlarına göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 ile kazandı

Yüzde 5'lik barajı aşarak parlamentoya dört muhalefet partisi daha girdi. Ancak muhalefet partileri seçim sonuçlarını tanımadıklarını, seçimlerin "sahteleştirildiğini" ve parlamentoya girmeyeceklerini açıkladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı.