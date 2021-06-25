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    Gürcistan'da tecavüzle suçlanan baba-oğulun evi yakıldı

    8 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekte suçlanan baba ve oğlunun yaşadığı ev, köy sakini tarafından ateşe verildi.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 16:58
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 17:03
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    Gürcistan'da tecavüzle suçlanan baba-oğulun evi yakıldı

    Gürcistan devlet televizyonunun haberine göre Samegrelo bölgesindeki bir köyde, 60 yaşındaki T.G. ve oğlu Z.G., 8 yaşındaki bir kız çocuğuna farklı günlerde tecavüz etti.

    Mağdur çocuğun olayı annesine anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ardından aile, polise şikayette bulundu.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Baba ve oğlu gözaltına alınırken, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre söz konusu olay, Gürcistan Ceza Kanunu'nun 137. maddesine göre tecavüz kapsamında soruşturuluyor.

    İTFAİYE GELENE KADAR EV KÜLE DÖNDÜ

    Olayın duyulmasının ardından öfkelenen köylüler ise baba ve oğlunun yaşadığı evin önünde toplandı. Köylüler polisin tüm engellemelerine rağmen evi ateşe verirken, alev alev yanan iki katlı ev itfaiye gelene kadar küle döndü.

    Gürcistan'da tecavüzle suçlanan baba-oğulun evi yakıldı VİDEO

    Gürcistan da tecavüzle suçlanan baba-oğulun evi yakıldı #1

    Gürcistan da tecavüzle suçlanan baba-oğulun evi yakıldı #2

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