Haiti'de 17 misyonerden 2'si serbest bırakıldı

Kaçırma olaylarının arttığı Haiti'de rehinelerden ikisi serbest kaldı. Misyonerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haiti'de 16 Ekim'de, ABD merkezli bir misyoner grubunun 17 üyesi kaçırılmıştı.

Çeteler tarafından kaçırılan misyonerler için kişi başı 1 milyon dolar fidye istenirken, yeni bir gelişme yaşandı.

REHİNELERDEN 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Bölge basınında çıkan habere göre, Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluşun web sitesinden yapılan açıklamada, 2 rehine serbest bırakıldı.

Rehinelerin durumlarının iyi olduğu belirtilerek, "Yalnızca sınırlı bilgi sağlanabiliyor ancak bırakılan 2 rehinenin güvende, iyi durumda ve gözetim altında olduklarını söyleyebiliriz." ifadesine yer verildi.

"400 MAWOZO" ADLI ÇETE KAÇIRDI

Misyonerler, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken "400 Mawozo" adıyla bilinen çete tarafından kaçırılmıştı.

Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı, birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidyeler talep ettiği biliniyor.

KAÇIRMA OLAYLARI ARTTI

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisince geçen ay yayınlanan rapora göre, 2021'in ilk 8 ayında Haiti Ulusal Polisi'ne en az 328 kaçırma olayı yaşandı. Bu rakam, 2020 yılında 234'tü.

Bir başka kuruluş CARDH'ye göre, yıl başından bu yana ülkede 29'u yabancı uyruklu 628 kişinin çetelerce kaçırıldı.