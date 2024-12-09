Haiti'de büyü yüzünden katliam yaptı: 110 yaşlı öldürüldü

Haber Merkezi

Haiti'de yaşanan korkunç olay dünya kamuoyunda gündem oldu.

Cite Soleil bölgesinde hafta sonu gerçekleşen çete katliamında en az 110 kişi öldürüldü.

Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı'na (RNDDH) göre, Wharf Jeremie çetesinin lideri 'Mikano' lakaplı Monel Felix, hasta çocuğunun rahatsızlığından sorumlu tuttuğu köy büyüklerini katletti.

HASTA ÇOCUĞUNUN İYİLEŞMEMESİNİ YAŞLILARA BAĞLADI

Reuters'ın aktardığına göre olayın nedeninin Felix'in, hasta çocuğunun ölümünden köyün yaşlılarını sorumlu tutması üzerine gerçekleştiğini açıklandı.

Buna göre Felix bir Voodoo rahibinden aldığı tavsiyeler doğrultusunda çocuğunun rahatsızlığının köydeki yaşlıların büyücülükle ilgili olduğu sonucuna vardı.

KATLİAM YAPTILAR: YAŞLILARI PALALARLA ÖLDÜRDÜLER

Bu inançla, yaşlıları hedef alarak çete üyelerine katliam emri verdi.

Cuma günü başlayan saldırılarda, çete üyeleri bıçak ve pala gibi kesici aletlerle kurbanlarını vahşice katletti.

İlk gün 60 kişi, ertesi gün ise 50 kişi öldürüldü.

Hayatını kaybedenlerin tamamının 60 yaş üstü olduğu bildirildi.

HAİTİ'DE ÇETE SORUNU

Haiti, çete şiddetinin ve devlet otoritesinin eksikliğinin en ağır bedelini ödeyen ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Cite Soleil'deki son katliam, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal kaosun bir yansıması.

Çetelerin giderek daha fazla güç kazandığı bu ortamda, halk çaresizlik içinde yaşıyor. Uluslararası toplum, Haiti’deki şiddetin son bulması için daha etkili adımlar atılması gerektiğini savunsa da çete hakimiyetinin devam ettiği bölgelerde çözümün yakın zamanda gelmesi beklenmiyor.

110 masum insanın ölümüyle sonuçlanan bu trajedi, Haiti’nin vahşetle özdeşleşen karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.