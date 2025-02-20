Haiti'de çete saldırısı: 20 kişi hayatını kaybetti

AA & Ensonhaber

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'deki ABD Büyükelçiliği'ne birkaç kilometre uzaklıkta evlere baskın yapan silahlı çete üyeleri 20 kişiyi öldürdü.

Ülkedeki İnsan Hakları Savunma Ulusal Ağı (RNDDH), saldırının sorumlusu olarak 'Vitel'Homme Innocent' isimli çeteyi işaret etti.

MİSİLLEME OLARAK YAPILDI

İnsan Hakları Savunma Ulusal Ağı'nın açıklamasına göre çete, aynı aileden 5 kişiyi öldürdü ve bu saldırı Haiti polisinin gerçekleştirdiği operasyonlara misilleme olarak yapıldı.

Son günlerde Haiti Ulusal Polisi ve Haiti'de güvenliği destekleyen çok uluslu güç tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda çete üyesi öldürülmüştü.