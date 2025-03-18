Halep Uluslararası Havalimanı, yeniden hizmete açıldı

AA & Ensonhaber

Suriye’nin Halep Uluslararası Havalimanı, 3 aylık bakım çalışmalarının ardından bugün yeniden hizmete girdi. Havalimanının açılış törenine, Halep Valisi, Havayolları Müdürü ve şehrin önde gelen isimleri katıldı.

Geçmişte, devrik rejim unsurları ve PKK/YPG terör örgütü tarafından ciddi şekilde tahrip edilen havalimanı, bu sebeple uzun bir süre hizmet verememişti. Ancak, Sivil Havacılık Genel Kurumu tarafından yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, havalimanı bakımını tamamlayarak yeniden uçuşlara açıldı.

İLK UÇAK, HALEP'TEN ŞAM'A UÇTU

İlk uçuş, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan gelen bir uçakla gerçekleştirildi. Havalimanında yapılan törenle karşılanan uçak, ardından Halep’ten Şam’a hareket etti.

"HERKESİ ŞEHRİMİZE DAVET EDİYORUZ"

Halep Valisi Azzam Garib, açılışta yaptığı konuşmada, Halep Uluslararası Havalimanı'nın, medeniyetin, teknolojinin ve kalkınmanın kapılarını açacak bir köprü işlevi göreceğini vurguladı. Garib, "Bu havalimanı, Halep’in bölgedeki stratejik rolünü pekiştirmiştir ve bu açılış, Halep için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Halep’i seven ve bu tarihi şehri ziyaret etmek isteyen herkesi, yeni açılan uçuş hatlarıyla şehrimize davet ediyoruz" diye ekledi.

Sivil Havacılık Genel Kurumu Başkanı Şehd Salibi ise havalimanının yeniden faaliyete geçmesinin, Suriye’nin hava ulaşımı ve ekonomisi için önemli bir adım olduğunu belirtti. Salibi, "Halep ve Şam arasında uçuşlar yeniden başlayacak. Ayrıca, yakında kargo taşımacılığına da başlanacak. Birçok havayolu şirketi Halep’e uçuş planlıyor" şeklinde açıklamada bulundu.