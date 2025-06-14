Halep’te umuda sporla tutunuyorlar

AA & Ensonhaber

İç savaşın yıkıcı etkilerinin ardından yeniden bir arada olmanın yollarını arayan Halepliler, sabahın erken saatlerinde park ve meydanlarda toplanarak sporla güne başlıyor.

Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden çok sayıda kişi, Sporseverler Bireysel Sporlar Teknik Komitesine bağlı eğitmenlerin gözetiminde aerobik ve çeşitli egzersizler yapıyor.

GÜNDE 2 SAAT SPOR ETKİNLİĞİ

Günün yaklaşık iki saatini sporla değerlendiren Halep halkı, bu etkinliği hem fiziksel hem de psikolojik bir rehabilitasyon olarak görüyor. Açık havada yapılan bu egzersizler, yalnızca bedeni değil, toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.