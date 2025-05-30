Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini değerlendiriyor

AA & Ensonhaber

Hamas, dün yaptığı açıklamada, ABD aracılığıyla kendilerine iletilen ateşkes önerisini teslim aldığını doğrulamıştı. Bugün yayımlanan yeni açıklamada ise, “Arabulucular vasıtasıyla bize ulaştırılan Witkoff’un teklifini, diğer Filistinli direniş hareketleriyle istişare ederek ele alıyoruz” ifadelerine yer verildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, “Başkan Trump ve Özel Temsilci Witkoff’un Hamas’a, İsrail’in önceden onayladığı bir ateşkes teklifini sunduklarını teyit edebilirim. Taraflar arasındaki diplomatik temaslar sürüyor” açıklamasında bulundu.

Hamas’ın açıklamasında, teklifin örgütün ilgili birimleri tarafından "ciddi bir sorumluluk bilinciyle" değerlendirildiği vurgulandı. Ayrıca verilecek yanıtın, “Gazze’deki Filistin halkının menfaatlerini gözeten, insani yardımların erişimini kolaylaştıran ve kalıcı bir ateşkese zemin hazırlayan” bir nitelikte olacağı belirtildi.