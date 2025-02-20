Hamas, ateşkesin ikinci aşaması için şartlarını açıkladı

İHA

Gazze'de yaşanan katliamı bir nebze de olsa durdudan ateşkesin ilk aşaması bugün sonlandı.

Hamas yetkilileri, sabah Han Yunus kentinde 4 İsrailli esirin cenazelerini Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Ateşkesi sürekli ihlal eden İsrail'in anlaşmada ikinci aşmaya baplı kalacağı ihtimali ise hala belirsizliğini koruyor.

Hamas ise, birinci aşamanın sonlanmasının ardından, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin şartlarını açıkladı.

ESİR TAKASI TEK SEFERDE TAMAMLANSIN TALEBİ

Hamas’ın, ikinci aşamanın şartlarını görüşmek için müzakerelere başlamaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, ilk şartın tam ateşkes ve sükunetin sağlanması olduğu belirtildi.

İkinci maddenin İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi olduğu ifade edilirken, son maddede ise esir takasının "tek seferde" tamamlanması talep edildi.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN KAÇTI"

Hamas'ın kapsamlı bir paket halinde anlaşmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı’nda da belirtildiği gibi tüm şartların uluslararası güvence altına alınmasının gerektiği ifade edildi.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya konuya ilişkin açıklamasında, "Hamas, ateşkes anlaşmasını uygulama konusunda ciddi ve sorumlu bir bağlılık gösterdi. Buna karşılık, işgal güçleri ve Netanyahu hükümeti, özellikle insani protokolle ilgili olarak anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinden kaçmaya çalıştı" dedi.

"ANLAŞMANIN TÜM ŞARTLARI TAM OLARAK UYGULANMALI"

Hamas’ın Katar ve Mısırlı arabulucularla birlikte, İsrail’in ilk aşamadaki maddelere uymasını sağlamak için çalıştığını belirten Hayya, "Hamas, 22 Şubat Cumartesi günü kararlaştırılan sayıda Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında, 20 Şubat Perşembe günü dört 4 rehinenin cenazesini teslim etmeyi kabul etti. Geriye kalan cenazeler, ateşkesin ilk aşamasının altıncı haftasında teslim edilecek" şeklinde konuştu.

Cumartesi günü anlaşmanın ilk aşaması çerçevesinde 6 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağını ifade eden Hayya, "İşgalciler, anlaşmanın tüm şartlarını gecikmeden tam olarak uygulamaya zorlanmalı" dedi.

ATEŞKESİN 3 AŞAMASI

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak’ta başlayan üç aşamalı anlaşmanın ilk aşaması, saldırıların sona ermesi, yaklaşık 100 rehineden 33'ünün serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesi ve Gazze'ye insani yardımların artmasını içeriyor.

İkinci aşama erkek askerler de dahil olmak üzere yaşayan İsrailli tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini kapsıyor.

Üçüncü aşamada ise Gazze'de ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmesi ve yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze'de büyük bir yapılanmanın başlatılması gerekiyor.