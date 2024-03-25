Hamas: İsrail'le müzakerelerde sorun esirler değil Hamas Siyasi Büro Üyesi Bedran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun anlaşmaya varılmasını istemediğini söyledi. Bedran, "Meselenin esirlerle ve onların sayısıyla ilgisi yok" dedi.

AA

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran, ateşkese yanaşmayan İsrail'in tavrıyla ilgili konuştu.

Bedran, sorununu esirlerin durumundan kaynaklanmadığını söyledi.

İsrail'in temel konularda garanti vermeye yanaşmadığını belirten Bedran, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasının yanı sıra insani yardımların ulaştırılması, yerinden edilmiş vatandaşların geri dönmesi ve yeniden imar için net bir planın olmasının kendileri için öncelikli konular olduğunu belirtti.

"Meselenin esirlerle ve onların sayısıyla ilgisi yok"

Hamas için önceliğin, İsrail'in gündemde tuttuğu esirlerin salıverilmesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Bedran, şu ifadeleri kullandı:

Meselenin esirlerle ve onların sayısıyla ilgisi yok. Ancak sorun işgalcinin, Gazze'deki insanların hayatı konusundaki temel konularda arabuluculara herhangi bir garanti vermeye yanaşmamasıdır.

Netanyahu anlaşmak istemiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir anlaşmaya varılmasını istemediğine ve hem güvenlik hem de siyasi başarısızlığının üstünü örtmek için halkını kandırdığına dikkati çeken Bedran, Hamas olarak ABD'yi bir arabulucu değil, askeri ve siyasi destekleriyle İsrail'in temel ortağı olarak gördüklerini vurguladı.

"Müzakerelerde güçlü kartlara sahibiz"

Gazze'de ateşkes sağlanamama nedeninin arka planında ABD'nin olduğunu ifade eden Bedran, Filistin halkının güçlü direnişi sayesinde müzakerelerde güçlü kartlara sahip olduklarını belirtti.

Netanyahu'nun Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ı yakalayacakları yönünde sarf ettiği sözleri önemsemediklerini vurgulayan Bedran, "müzakerelere Filistin halkını temsilen katıldıklarının ve Hamas liderlerini ilgilendiren konulara girmediklerinin" altını çizdi.

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Bill Burns ile eş zamanlı, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla 22 Mart'ta Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha'ya gitmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 binden fazla çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 32 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)