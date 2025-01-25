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Haber Merkezi

Gazze'de tarihi süreç devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması uyarınca bir rehine-tutuklu takası daha gerçekleşti.

İlk takas, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta gerçekleştirilmişti.

İSRAİLLİ ESİRLER SERBEST BIRAKILDI

Bugün takas yerine giden Kızılhaç ekipleri, Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag isimli dört esiri İsrail'e götürmek üzere teslim aldı.

Bunun karşılığında İsrail, gün içerisinde en az 200 Filistinli esiri serbest bırakacak

FİLİSİTİNLİ ESİRLERİN LİSTESİNDE SORUN ÇIKTI

Ancak Gazze'deki Mahkûmlar Medya Ofisi, rehinelere karşılık serbest bırakılacak Filistinli tutukluların listesiyle ilgili bir sorunun arabulucularla halledilmeye çalışıldığını duyurdu.

Ayrıca ofisin duyurduğuna göre bugün serbest bırakılması planlanan Filistinli tutuklulardan 70'i sınır dışı edilecek.

FİLİSTİN MEYDANI DOLDU TAŞTI

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları'nın yüzlerce militanı da takasın gerçekleştiği noktada toplandı.

İsrailli rehinelerin teslimi, Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç arasında Gazze'deki Filistin Meydanı'nda imzalanan belgeyle başladı.

İsrailli 4 rehine Gazze şehrindeki Filistin Meydanı'nda sahneye çıktı.

Belgenin imzalanmasının ardından daha önce isimleri açıklanan 4 İsrailli kadın rehine Kızılhaç'a teslim edildi. Rehineleri teslim alan Kızılhaç konvoyu daha sonra Filistin Meydanı'ndan ayrıldı.

FİLİSTİNLİ ESİRLER İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

İsrail'in bugün gerçekleşecek rehine takasında hapishanelerden 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakması bekleniyor.

Bu arada İsrail polisi ve Kızılhaç araçları işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer hapishanesinin dışında, ikinci bir grup Filistinli mahkUmun serbest bırakılması için hazırlık yapıyor.

Hamas bugün yapılacak takasta yaklaşık 200 mahkumun serbest bırakılmasını beklediğini açıkladı.

ATEŞKESİN BİR SONRAKİ ADIMLARI

Ateşkes ve esir takası anlaşması üç aşamadan oluşuyor.

İlk aşama kapsamında, 42 gün içinde İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

İkinci aşama, 6 Şubat'ta başlayacak ve 6 hafta sürecek.

Üçüncü aşama ise 20 Mart'ta başlayacak ve 6 hafta sürecek.

Her aşamada, karşılıklı olarak esir takası ve serbest bırakmalar devam edecek.