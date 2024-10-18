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Haber Merkezi

İsrail ordusu, sınır tanımayan saldırıları ile Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor...

İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen İsmail Heniyye'nin ardından Hamas'ın siyasi liderliğine atanan Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğü iddiaları, dün akşam saatlerinde İsrail ordusu tarafından ortaya atıldı.

Hamas, ilk olarak İsrail'in algı operasyonu içerisinde olduğunu ve Sinvar'ın öldürülmediğini belirtirken, sonrasında yaptığı açıklamada ise Sinvar'ın ölümünü teyit etti.

"OLAĞANÜSTÜ LİDERLERİ KAYBETMEK ACI VERİCİ"

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Sevilen insanları, özellikle olağanüstü liderleri kaybetmek acı verici ve üzücü." denildi ve şu ifadelerde bulunuldu:

"BİZ GALİP GELECEĞİZ"

Ancak kesin olarak bildiğimiz şey şu ki, biz eninde sonunda galip geleceğiz; bu, özgürlükleri için savaşan tüm halkların sonudur.

SALDIRI ÖNCESİ VE SONRASINA İLİŞKİN BÜTÜN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya hesaplarından saldırı anına ilişkin paylaşılan yeni görüntüler ise dikkat çekti.

Görüntülerde ilk olarak, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yerinin drone ile tespit edilerek sonrasında tank ile vurulduğu görülüyor.

Başka bir kayıtta ise, saldırı sonrası hayatını kaybeden Sinvar'ın görüntülerine yer veriliyor. Ayrıca, söz konusu paylaşıma 'Sinvar'ın işaret parmağı DNA için alındı' notu düşülüyor.

Son görüntülerde ise, vefat eden Yahya Sinvar'ın binadan çıkarıldığı kaydediliyor.