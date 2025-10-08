Hamas: Saldırıların durması için gerçek güvenceler istiyoruz

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes sağlanması çerçevesinde yapılan müzakerelerde Hamas heyetinin başkanlığını yapan Halil el-Hayye, yaptığı açıklamada saldırıların sonlandırılması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın planına göre hakkında konuşulan Filistinli esirlerin karşılığında İsrailli canlı ve cansız tüm esirlerin serbest bırakılması için sorumluluk sahibi ve olumlu bir tutumla hazır olduklarını vurguladı.

Buna rağmen İsrail'in Hamas'ın Trump'ın planı konusunda mutabık kaldıklarını duyurdukları zamandan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere öldürmeye, yardımları engellemeye devam ettiğini ifade eden Hayye, Tel Aviv'in daha önce yapılan ilk anlaşmayı (Kasım 2023) bozduğunu ve tamamlamadığını, bu yıl ise müzakere yapılırken yeniden saldırılara başvurduğunu aktardı.

"GERÇEK GÜVENCELER İSTİYORUZ"

'İsrail'in tarih boyunca verdiği sözlere bağlı kalmadığını' belirterek 'işgali tecrübe ettiklerini ve ona bir an bile itimat etmediklerini' kaydeden Hayye, uluslararası toplumdan, Trump'tan ve müzakerelere destek veren ülkelerden 'gerçek teminatlar' talep etti.

Filistin halkının iki yıldır devam eden saldırılar boyunca yaşadığı kaygıları, acıları ve üzüntüleri taşıdıklarını vurgulayan Hayye, Hamas'ın müzakereleri sorumluluk sahibi bir şekilde ve ciddiyetle yürüttüğünü belirtti.

Hayye, Hamas'ın Filistin halkının istikrar, hürriyet, devlet kurma ve kendi kaderini tayin etme konularındaki hedef ve taleplerini gerçekleştirmeyi amaçladığını kaydetti, saldırıların sonsuza dek son bulmasını, Filistin halkının bölgedeki diğer halklar gibi istikrarlı bir hayat sürmesini istediklerini vurguladı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ MÜZAKERELER

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas ise 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Trump da 4 Ekim'de Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı bildirilmişti.

Hamas ve İsrail heyetlerinin 5 Ekim'de esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştığı belirtilmişti.

Müzakerelerin 6 Ekim'de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başladığı duyurulmuştu.