Hamas serbest bırakacağı 6 İsrailli esirin ismini paylaştı

İHA

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes kapsamında esir takasları devam ediyor..

Bu kapsamda İsrail ile Hamas arasındaki 7. esir takasının yarın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Yaşanan son gelişmede, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları yarın serbest bırakılacak 6 erkek esirin ismini açıkladı.

SERBEST BIRAKILACAK İSRAİLLİ ESİRLER

Esirlerin isminin "Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed" olduğu belirtildi.

İsrail medyası, Avera Mengistu'nun Eylül 2014'te, Hisham al-Sayed'in ise Nisan 2015'te sınırdan Gazze'ye girdikten sonra Hamas tarafından alıkonulduğunu, diğer 4 İsraillinin 7 Ekim 2023'te esir alındığını aktardı.