Hamas ve Mısırlı yetkililer arasında ateşkes göüşmesi

AA & Ensonhaber

Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarının tamamen durdurulmasını, Gazze’den tam çekilmeyi ve kentin yeniden inşasını kapsayan geniş bir anlaşma çerçevesinde esir değişimi konusunda Mısırlı yetkililerle görüşmelere başlandı.

Hamas heyetinin gündeminde ayrıca, İsrail’in Gazze halkına uyguladığı ablukanın yarattığı insani kriz, gıda ve ilaç ihtiyacının karşılanması ile acil insani yardım girişinin sağlanması gibi hayati öneme sahip başlıklar da bulunuyor.

İSRAİL, 19 OCAK'TAKİ ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

Öte yandan, İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda 2 bin 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 483 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik yürüttüğü saldırılarda can kaybı 51 bin 495’e, yaralı sayısı ise 117 bin 524’e ulaştı.

Bölgeden gelen bilgiler, Gazze Şeridi’nde hâlâ enkaz altında binlerce kişinin cansız bedeninin bulunduğunu gösteriyor.