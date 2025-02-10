Hamas'ın ateşkes kararı sonrası aşırı sağcı Ben-Gvir: Savaşa ve yok etmeye geri dönmeliyiz

AA

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına dayalı olarak yapılması beklenen bir sonraki esir takasına ilişkin yaşanan son dakika gelişmesinde Hamas'tan açıklama geldi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in ateşkes şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle takasın ertelendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre takas,15 Şubat’tan ileri bir tarihe ertelendi.

Hamas'ın kararı sonrası İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'den skandal bir açıklama geldi.

GAZZE'YE YENİDEN ŞİDDETLİ SALDIRI ÇAĞRISI

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen 6'ncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurmasınına verilecek cevabın Gazze'ye yeniden şiddetli saldırılar düzenlemek olduğunu öne sürdü.

"GAZZE'YE DAHA ÖNCE GİREN YARDIM PAKETLERİ BOMBALANMALI"

İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenlemesi gerektiğini iddia eden Ben-Gvir, "Elektrik, yakıt ve su da dahil olmak üzere insani yardımların tamamen durdurulması ve Gazze'ye daha önce giren yardım paketlerinin bombalanmalı." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, "Savaşa ve yok etmeye geri dönmeliyiz." dedi.

NE OLMUŞTU

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.