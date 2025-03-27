Hamas'ın sözcüsü İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında öldü

AA & Ensonhaber

Hamas'a bağlı El Aksa TV'nin haberinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Hamas'ın sözcüsü Abdullatif el-Kanu'nun çadırını hedef aldığı belirtildi.

Haberde Kanu'nun çadırının bombalanması sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

CAN KAYBI 50 BİNİ AŞTI

İsrail ordusu 19 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ateşkesi 18 Mart'ta bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını yeniden başlatmıştı.

Saldırılarda çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828’e yükseldi.