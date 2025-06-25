Hamas'tan 'arabulucuların ateşkes çalışmalarına' ilişkin değerlendirme

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız bir şekilde sürüyor.

İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor.

Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası Hamas, yazılı bir açıklamada bulundu.

"ARABULUCULARIN ATEŞKES ÇABALARINA OLUMLU YAKLAŞMAYA AÇIĞIZ"

Hamas'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Arabulucuların çabalarına ve halkımıza karşı yürütülen saldırıların ve soykırım savaşının durdurulmasını sağlayacak her türlü ciddi fikir veya öneriye yönelik olumlu tutumumuzu sürdürdüğümüzü vurguluyoruz.

ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR ANLAŞMAYA VARILMAMASINDAN İSRAİL HÜKÜNMETİ SORUMLU TUTULDU

Açıklamada, herhangi bir anlaşmanın "kalıcı bir ateşkesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, acil insani yardım akışının sağlanmasını, yeniden inşanın başlatılmasını ve ciddi bir esir değişim anlaşmasına varılmasını sağlaması gerektiği" vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, şu ana kadar bir anlaşmaya varılamamasından tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti sorumlu tutuldu.